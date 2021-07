"Pas de piqûre, pas de boulot" : les Fidji rendent obligatoire la vaccination contre le Covid-19

Il y a la manière douce, l'incitation, et la manière forte, l'obligation. Face à une nouvelle flambée épidémique liée au variant Delta du Covid-19, les Fidji ont opté pour la seconde solution. Les autorités locales ont ainsi décidé de rendre obligatoire la vaccination - un sujet actuellement en débat en France, mais pour certaines professions seulement. Dans le cas où ils n'auraient pas reçu leur première injection au 15 août, les fonctionnaires fidjiens devront ainsi prendre une période de congés. Ils risqueront même d'être renvoyés si la deuxième dose ne leur était pas administrée avant le 1er novembre.

Pour ce qui est du secteur privé, les employés devront avoir reçu leur première dose dès le 1er août. En cas d'infraction, le travailleur sera passible d'une lourde amende et son employeur risquera une fermeture administrative. "Pas de piqûre, pas de boulot ('No jabs, no job'), voilà ce que la science commande pour des raisons de sécurité, et voilà ce qu'est désormais la politique du gouvernement", s'est justifié le Premier ministre Frank Bainimarama.