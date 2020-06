Passé colonial en RDC : le roi Philippe de Belgique exprime pour la première fois des "regrets"

C’est une première dans l’histoire de la Belgique. Le roi Philippe a présenté mardi "ses plus profonds regrets pour les blessures" infligées lors de la période coloniale à la République démocratique du Congo, ex-colonie belge, une première historique dans le sillage de la vague d'émotion mondiale après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, ravivant le débat sur les violences de la période coloniale au Congo et le rôle très controversé du défunt roi Léopold II, accusé par certains militants anticolonialistes d'avoir tué des millions de Congolais.

Dans ce courrier communiqué à la presse, le roi Philippe évoque - sans toutefois nommer son ancêtre - l'époque de Léopold II, jugée la plus brutale par les historiens, quand le défunt roi gérait le Congo et ses richesses comme son bien privé depuis Bruxelles : "À l'époque de l'État indépendant du Congo, des actes de violence et de cruauté ont été commis, qui pèsent encore sur notre mémoire collective", a assuré celui qui règne depuis 2013. "La période coloniale qui a suivi (NDLR. celle du Congo belge de 1908 à 1960) a également causé des souffrances et des humiliations", a-t-il ajouté.