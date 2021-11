Pays-Bas : de nouvelles manifestations violentes à La Haye contre les mesures sanitaires

La fronde contre les restrictions sanitaires au Pays-Bas a tourné une nouvelle fois aux émeutes. Au lendemain d'une "orgie de violence", des manifestations ont été émaillées de violences, notamment à La Haye où plusieurs policiers ont été blessés dans des heurts avec les manifestants.

Samedi en début de journée, les manifestations avaient pourtant commencé dans le calme dans plusieurs villes du pays, comme à Amsterdam ou à Breda (sud) où un millier de personnes ont défilé en portant des pancartes disant "Non au confinement". Mais la situation s'est rapidement tendue : à La Haye, où siège le gouvernement néerlandais, des policiers en tenue anti-émeute ont chargé des groupes de manifestants qui leur jetaient des pierres et des objets divers dans un quartier populaire, et ont utilisé un canon à eau pour éteindre des vélos en feu à une intersection très fréquentée. Cinq policiers ont été blessés et au moins sept personnes arrêtées.