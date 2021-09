Pays-Bas : la police craint que le Premier ministre Mark Rutte soit enlevé ou attaqué par une mafia

Le Premier ministre des Pays-Bas a dû changer ses habitudes. Connu pour se déplacer à vélo, avec peu de mesures de sécurité, Mark Rutte bénéficie désormais d'une protection rapprochée. Et pour cause : il est menacé de meurtre et d'enlèvement par un groupe surnommé la "Mocro Mafia". Des agents de police spécialement formés des services de sécurité royale et diplomatique néerlandais ont donc été affectés à sa protection avec des "mesures visibles et invisibles", selon le journal De Telegraaf.