Pays-Bas : tolérance zéro pour les excès de vitesse

Si on ne connaît pas encore les effets directs du passage aux 80 km/h sur le nombre de morts sur les routes dans notre pays, certains de nos voisins européens ont déjà des résultats tangibles. Aux Pays-Bas, où les limitations sont strictement respectées, il y a eu 450 tués au volant en 2018, soit deux fois moins que dans l'Hexagone. Le pays a ainsi un taux de mortalité sur les routes parmi les plus faibles d'Europe, après la Suède et la Grande-Bretagne.



