Pays-Bas : un homme soupçonné d'avoir séquestré une famille pendant des années interpellé

MYSTÈRE - Un quinquagénaire Autrichien soupçonné d'avoir séquestré une famille pendant des années dans une ferme isolée de Ruinerwold aux Pays-Bas a été interpellé mercredi. Il doit comparaître devant la justice ce jeudi.

Un Autrichien soupçonné d'avoir retenu contre leur gré un père et ses cinq enfants pendant plusieurs années dans une ferme isolée des Pays-Bas a été interpellé mercredi. L'homme de 58 ans, identifié par les médias sous le nom de Josef B., a été arrêté après que la police eut découvert une famille de six personnes dans "une petite pièce fermée" de la bâtisse à Ruinerwold, un village de la province septentrionale de Drenthe.

"Cet homme est actuellement soupçonné dans l'enquête d'être impliqué dans une privation illégale de liberté et d'avoir nui à la santé d'autrui", a fait savoir mercredi le parquet néerlandais dans un communiqué. Le suspect - qui n'est pas le père de famille - comparaîtra ce jeudi devant un juge d'instruction et celui-ci décidera de prolonger ou non sa détention.

La police a dit mercredi soir avoir effectué dans le cadre de l'enquête des recherches dans deux propriétés à Zwartsluis, un village situé à 16 kilomètres de Ruinerwold. Selon les médias locaux, il s'agit notamment d'un ancien magasin de jouets appartenant au suspect.