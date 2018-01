"Pays de merde" : Donald Trump nie avoir attaqué les migrants venant d'Haïti ou d'Afrique et accuse les démocrates

Comme il en a l’habitude, le président a réagi à la polémique autour de ses propos, qualifiés de "choquant" et "honteux" par l’ONU, puis unanimement condamné par la communauté internationale. L'Union africaine a notamment affirmé trouver les remarques "blessantes, dérangeantes", sur Twitter. De son côté, le gouvernement haïtien a condamné, via un communiqué, "avec la plus grande fermeté ces propos odieux et abjects qui, s'ils étaient avérés, seraient, à tous égards, inacceptables car ils reflèteraient une vision simpliste et raciste totalement erronée".





"Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés", a répondu le milliardaire dans un premier tweet.