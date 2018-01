"Pays de merde" : le Salvador et l'Union africaine indignés par les propos de Donald Trump

Et un incident diplomatique de plus pour Donald Trump. En cause, une expression utilisée lors d'une réunion à la Maison Blanche : "shithole countries", comprenez "pays de merde". En ces mots, rapportés par plusieurs médias et confirmés par un sénateur démocrate présent à la réunion, le président américain visait les ressortissants de pays africains, du Salvador et d'Haïti.





Voilà que les diplomates américains en poste en Afrique et en Haïti vont devoir à présent assurer les gouvernements locaux du "grand respect" des Etats-Unis. "Nous avons donné instructions à nos gens afin qu'ils réaffirment que nous avons un grand respect pour les Africains et tous les pays, et notre engagement reste fort", a déclaré à l'AFP un haut responsable du département d'Etat, Steve Goldstein.