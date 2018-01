"Pays de merde" : les mille et une manières de traduire les "Shithole countries" de Trump

La presse espagnole est à l'unisson de la française avec "paises de mierda", des médias grecs introduisant quant à eux une nuance : "pays de chiottes". Aux Pays-Bas, le grand quotidien Volkskrant et une bonne partie de la presse néerlandophone esquivent la vulgarité en utilisant le terme "achterlijke", ou "arriéré". En Russie Ria Novosti parle de "trou sale", mais Troud (journal syndical) va plus loin avec "trou à merde". En Italie, le Corriere della Sera avance "merdier" (merdaio), et l'agence tchèque CTK choisit de son côté de parler de "cul du monde".

Les médias allemands optent souvent pour l'expression "Dreckslöcher", qui peut se traduire par "trous à rats". L'allégorie animalière est aussi de mise dans la presse serbe, avec l'expression "vukojebina", à savoir "l'endroit où les loups copulent".