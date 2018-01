Polémique sur les "pays de merde" : "Non, je ne suis pas raciste", assure Donald Trump

Non, Donald Trump n'est pas raciste, il l'assure. Dimanche, alors qu'il se trouvait en Floride, un journaliste lui a posé sans détour la question. Réponse de l'intéressé : "Non, je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée". Depuis plusieurs jours, le locataire de la Maison Blanche est au coeur d'une nouvelle polémique après des propos rapportés par plusieurs grands titres de la presse américaine. Jeudi, lors d'une réunion à huis-clos avec plusieurs membres du Congrès, Donald Trump aurait qualifié de "pays de merde" plusieurs nations africaines ainsi que l'île de Haïti en provenance desquelles arrive un certain nombre de migrants sur le sol américain. Des propos qui ont provoqué un tollé international, mais que le président nie avoir tenus.





Vendredi, malgré les démentis de Donald Trump, le sénateur démocrate Richard Durbin, qui a participé à la fameuse réunion en compagnie du président, a déclaré que ce dernier avait bel et bien utilisé le terme de "pays de merde" ("shithole countries" dans sa version originale). Le sénateur républicain David Perdue, également présent à la réunion, a pour sa part qualifié les articles de presse sur cette affaire de "déformation grossière". "Je vous le dis : il n'a pas utilisé ce mot", a-t-il dit sur la chaîne de télévision ABC.