Pêche : le ton monte entre Emmanuel Macron et Boris Johnson à la veille d'une rencontre en marge du G20

C'est un entretien musclé qui attend ce weekend Emmanuel Macron et Boris Johnson. Le président français et le Premier ministre britannique doivent s'entretenir en marge du G20, à Rome. Et les sujets de discorde s'accumulent entre les deux voisins : l'épineux dossier de la pêche, mais aussi l'immigration illégale par la Manche ou les conséquences du Brexit en Irlande du Nord. Preuve des tensions entre les deux pays, les deux hommes se sont fendus d'une mise au point dès ce vendredi.

"Ne vous y méprenez pas, ça ne concerne pas que les Européens mais tous leurs partenaires. Car quand vous passez des années à négocier un traité et que, quelques mois plus tard vous faites l'opposé de ce qui a été décidé sur les aspects qui vous conviennent le moins, ce n'est pas une grande preuve de votre crédibilité", a déclaré Emmanuel Macron au Financial Times. Le président français a aussi assuré qu'il n'y avait eu ni "provocation" ni "tension" sur la question des droits de pêche, mais "nous devons nous respecter" mutuellement et "respecter la parole qui a été donnée".