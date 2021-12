Pêche : Paris va au contentieux avec le Royaume-Uni

L'accord signé fin 2020 entre Londres et Bruxelles, permettait aux pêcheurs européens de continuer à travailler dans les eaux britanniques... à condition de prouver qu'ils le faisaient déjà avant le divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Mais depuis près d'un an, Paris et Londres se querellent sur le nombre de licences et les modalités pour les obtenir. "Soixante-treize licences sont encore en attente", selon la ministre de la Mer, après l'obtention de plus d'un millier d'autorisations. Annick Girardin a promis que des discussions se poursuivraient avec Londres et les îles anglo-normandes, "pour tenter d'arracher" les dernières licences, mais le gouvernement semble avoir déjà acté que toutes ne seraient pas accordées.