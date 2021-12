Pédocriminalité dans l'Église : le pape invite à la prudence sur l'"interprétation" du rapport Sauvé

"Quand on fait ce genre d'étude, on doit être attentif à l'interprétation que l'on en fait". Le pape François a profité d'une conférence de presse dans l'avion le ramenant d'Athènes, lundi 6 décembre, pour émettre des réserves concernant le rapport Sauvé. Ce dernier, consacré à la pédocriminalité dans l'Église et publié il y a deux mois, a créé une déflagration dans l'institution et ouvert la voie à des réparations pour les victimes.