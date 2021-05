Un réseau de pédopornographie avec plus de 400.000 membres démantelé en Allemagne

"Boystown" comptait plus de 400.000 membres. Créée en juin 2019, la plateforme abritant l'un "des plus grands" réseaux de pédopornographie "au monde" sur le darknet, a été démantelée, a annoncé lundi 3 mai la police judiciaire allemande. Après plusieurs mois d'enquête d'une unité spéciale allemande, sous la coordination d'Europol, avec des ramifications aux Pays-Bas, en Suède, en Australie, aux États-Unis et au Canada, le démantèlement de "Boystown", littéralement "la ville des garçons", a eu lieu à la mi-avril. Quatre suspects, dont trois individus qualifiés de "dirigeants présumés", ont été arrêtés.

Dans un communiqué, la BKA, la police criminelle fédérale, a expliqué que "Boystown" avait une "vocation internationale" et "servait à l'échange mondial de pornographie juvénile, principalement des enregistrements d'abus de jeunes garçons". La plateforme, "ne pouvant être atteinte que" par le Darknet, "a été divisée en différentes zones afin de permettre un classement structuré et une récupération facile du contenu pédopornographique", a-t-elle précisé, avec deux forums de discussion affiliés permettant l'échange de photos, de vidéos et la communication sécurisée entre les membres, via des canaux linguistiques.