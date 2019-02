Pédophilie : le numéro trois du Vatican reconnu coupable

Le cardinal Pell, nommé en 2013 par le Pape François lui-même pour gérer les finances du Vatican, risque de finir sa vie derrière les barreaux. Il est reconnu coupable d'agression sexuelle et d'attentat à la pudeur contre deux enfants de chœur alors âgés de 12 et 13 ans. Cette affaire intervient deux jours après la fin d'un sommet contre la pédophilie au Vatican, en présence du Pape François.



