États-Unis : la Virginie devient le premier Etat sudiste à abolir la peine capitale

C'est une première pour un État sudiste. Lundi, les démocrates ont voté en faveur de la suppression de la peine de mort dans l’État de Virginie, indiquant que la peine de mort avait été appliquée "de manière disproportionnée aux personnes de couleur, aux malades mentaux et aux personnes pauvres". Dans cet État, elle a longtemps été appliquée en majorité aux personnes de couleur, avec 73 Afro-Américains exécutés entre 1900 et 1969 pour viol, tentative de viol ou vol, contre aucun Blanc.

La Virginie est le territoire américain qui a enregistré le plus grand nombre d'exécutions, avec un total de 1391 hommes et femmes exécutés, selon le Centre d'information sur la peine de mort (DPIC). Depuis 1976 et le rétablissement de la peine de mort par la Cour Suprême, elle était le deuxième État totalisant le plus d’exécutions, avec 113 applications, derrière le Texas, qui en compte 570.

La dernière exécution en Virginie remontait à juillet 2017, avec celle de William Morva, condamné pour deux meurtres en 2006. Deux hommes étaient toujours dans le couloir de la mort avant le vote de la suppression de la peine capitale : Anthony Juniper, condamné pour les meurtres de son ex-petite amie, deux de ses enfants et son frère en 2004, et Thomas Porter, condamné en 2005 pour le meurtre d’un policier de Norfolk. Les deux condamnés doivent voir leurs peines transformées en peine de prison à vie sans libération conditionnelle.