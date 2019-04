Peine de mort : ces pays qui ne l'ont pas abolie

Sur le Vieux continent, la Biélorussie prononce toujours la peine de mort. Le pays a notamment fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne en réaction au non-respect des droits de l'Homme (la Biélorussie est le dernier pays d'Europe à procéder à des exécutions). Comme le rappelle Libération, le pays est connu pour être une zone grise sur ce sujet : aucun chiffre donné sur le nombre d'exécutions, des procès en huis clos et les corps des condamnés pas remis aux familles. Pire, le lieu d'inhumation ne leur est même pas communiqué. Une torture selon le Comité des droits humains aux Nations Unies et une situation qui ravive les tensions entre le pays et les Etats membres de l'Union européenne.