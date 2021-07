Pensionnats autochtones : le Canada découvre la face sombre de son histoire

Le Premier ministre Justin Trudeau a lui-même estimé que "ces horribles découvertes" forcent les Canadiens "à réfléchir aux manquements historiques de notre pays et aux injustices qui persistent envers les peuples autochtones et beaucoup d'autres personnes au Canada". L'anthropologue Marie-Pierre Bousquet revient pour LCI sur l'histoire occultée des "pensionnats autochtones", et sur la déflagration que sa révélation provoque au Canada.

Dans le cas de Kamloops, la première découverte révélée en mai dernier, on a jeté les enfants dans une fosse commune : ils ont été enterrés à la sauvette, sans hommages funéraires ni rien. Or ils étaient dans une école catholique et par conséquent baptisés : ils auraient dû avoir au moins un rituel funéraire et une pierre tombale. Et les parents n’ont jamais été prévenus, c’est ce qui est le plus insupportable pour l’opinion, ce qui relève de l'inhumain.

Face à l'inertie des pouvoirs publics, une coalition de survivants des pensionnats avait décidé d’engager une procédure collective contre le gouvernement fédéral d’Ottawa. Plutôt que de s'aventurer dans un procès, le gouvernement a créé une commission “Vérité et Réconciliation” sur le modèle de celle d’Afrique du Sud. Or, dans le rapport final de cette commission, il y avait déjà un volume entier consacré aux enfants qui ne sont jamais rentrés. On est alors en 2015, mais on connaissait en fait le problème depuis un rapport d’inspection de 1907, qui dénonçait déjà une mortalité inouïe de 40% des enfants dans les pensionnats. À cause de conditions sanitaires épouvantables : ils étaient mal nourris, maltraités, ils avaient froid. Quand il y avait des épidémies, au lieu d’isoler les malades, ils les plaçaient avec les autres… Tuberculose, grippe, cela a fait des ravages terribles.

Marie-Pierre Bousquet : Non. Ce qui m’étonne, c’est justement que les politiciens se montrent surpris. Que des citoyens canadiens le soient, s'ils ne sont ni politiques ni chercheurs, c’est normal : ils ne lisent pas les rapports des commissions. Il y a longtemps que des chercheurs enquêtent sur la question des pensionnats. Même si le nombre de ces travaux a décollé depuis la commission Vérité et Réconciliation (2008-2015).

Après la fin des travaux de la commission, des archéologues ont été mobilisés pour localiser des tombes, grâce à des scanners. Mais à ce stade ça ne dépassait guère les cercles universitaires, et ça n’atteignait pas les médias. Des fouilles au géoradar, qui ont mis beaucoup de temps à être analysées, ont été révélées directement aux médias en mai dernier, par des représentants des Premières Nations (les premiers occupants des territoires qui constituent le Canada actuel, NDLR).

C'est à ce moment que les découvertes ont fait la une des journaux. Tout le monde avait l’air de tomber de la lune. Cette histoire un peu irréelle, théorique, des pensionnats pour autochtones, c'était une vieille photo de classe en noir et blanc. Elle a pris brutalement une teinte plus macabre et un caractère plus immédiat. Des cimetières autour des écoles, c'est une anomalie que l'on ne pouvait plus ignorer. Puis les résultats d’autres fouilles sont tombées, et on en attend encore, car il y a d’autres équipes qui travaillent : des annonces comme ça, il va y en avoir tout l’été. Il y a un effet d’accumulation sur l’opinion, et qui est tombé au moment où on préparait la fête nationale. C'est un coup de tonnerre, un choc énorme au Canada.

Les gens se demandent : "mais sur quoi il a été bâti ce pays, finalement ?". Habituellement, on évoque les États-Unis, où il y a eu des génocides, des massacres, des déportations : "Nous, au Canada, ce n’est pas la même chose". Mais en fait si, et là en plus ce sont des enfants, qui sont morts de négligences criminelles.