Pénuries de carburant : les prix montent et le Royaume-Uni appelle l'armée à se tenir prête

Dans une déclaration commune publiée par le gouvernement britannique, les principales compagnies pétrolière du pays ont toutefois assuré que la panique des consommateurs était le nœud du problème, et non de réelles pénuries, qui doivent s'atténuer dans les prochains jours selon leurs prédictions. Il reste "beaucoup de carburant dans les raffineries et les terminaux britanniques" ont assuré BP, Shell, Esso et les autres entreprises du secteur.

Autre conséquence de cette crise, les prix à la pompe ont atteint leur plus haut niveau en huit ans au Royaume-Uni. Un nouveau rebond est attendu, selon l'Association automobile britannique (AA) alors que les prix de gros de l'énergie continuent d'augmenter ailleurs en Europe.