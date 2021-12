Pénuries en Afghanistan : la Banque mondiale annonce une aide humanitaire de 280 millions de dollars

La Banque mondiale administre l'ARTF au nom des partenaires donateurs. L'Unicef et le Programme alimentaire mondial (PAM), deux organismes des Nations unies, sont bien implantés en Afghanistan et disposent de capacités logistiques sur le terrain permettant d'utiliser à bon escient ces fonds, a justifié la Banque mondiale. C'est pourquoi ils recevront respectivement 100 millions et 180 millions de dollars.

L'argent contribuera notamment à "combler les déficits de financement de leurs programmes existants afin de fournir des services de santé et de nutrition directement au peuple afghan", a-t-elle précisé. Dans le détail, l'Unicef fournira "à 12,5 millions de personnes des services de santé de base et essentiels" et "pourra vacciner un million de personnes, tandis que le PAM pourra fournir une assistance alimentaire à 2,7 millions de personnes et à près de 840.000 mères et enfants une assistance nutritionnelle".