Emily Ratajkowski et Amy Schumer arrêtées lors d'une manifestation contre la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour Suprême

Ils étaient des milliers à battre le pavé de Washington pour dénoncer la (très) probable nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Lequel est soupçonné d’avoir commis plusieurs agressions sexuelles par le passé. D’où la mobilisation de ce jeudi 4 octobre dans la capitale américaine. Et parmi les anonymes indignés, deux personnalités ont tenu à faire entendre leur voix : l’actrice Amy Schumer et le mannequin Emily Ratajkowski.





Via Instagram, cette dernière a ainsi posté une photographie où on la voit brandir une pancarte ornée du slogan suivant : "Respectez l’existence féminine ou comptez sur notre résistance". Mais la manifestation a tourné au vinaigre pour celle qui est aussi comédienne. "Aujourd'hui, j'ai été arrêtée pour avoir protesté contre la candidature de Brett Kavanaugh", relate-t-elle en légende. "Les hommes qui font du mal aux femmes ne peuvent plus être placés dans des positions de pouvoir. La confirmation de Kavanaugh en tant que juge à la Cour suprême des États-Unis est un message adressé aux femmes de ce pays : ‘Vous n’avez aucune importance’".