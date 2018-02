Pérou : un camion a saccagé les mystérieuses lignes de Nazca

Les vigiles du site "ont arrêté le contrevenant et on porté plainte auprès de la police péruvienne", a ajouté le ministère. Le chauffeur sera présenté à la justice."Le camion a laissé de profondes traces sur 100 mètres environ", selon le communiqué. Les lignes de Nazca, découvertes il y a un peu plus d'un demi-siècle dans le sud du Pérou, sont des figures géométriques représentant 70 animaux et plantes, visibles uniquement du ciel ce qui a alimenté au fil des années l'une des plus grandes énigmes de la planète.