Persécution des Ouïghours en Chine : Bruxelles sanctionne Pékin, qui riposte

Les sanctions approuvées unanimement par les ministres européennes des Affaires étrangères consistent en une interdiction d'entrée sur le territoire et un gel des avoirs détenus dans l'Union européenne. Le Royaume-Uni et le Canada ont adopté des mesures similaires, a fait savoir le ministre britannique des Affaires étrangères, avertissant Pékin que la communauté internationale ne "fermerait pas les yeux" sur des "violations aussi graves que systématiques". Les États-Unis ont sanctionné deux des quatre responsables chinois identifiés par les Européens, a indiqué lundi Washington

Entre Bruxelles et Pékin, le torchon brûle. L'Union européenne a imposé ce lundi des sanctions contre quatre responsables chinois de la région du Xinjiang pour leur rôle dans la persécution des Ouïghours, cette minorité musulmane sévèrement réprimée. Le Parti communiste chinois a immédiatement riposté en prenant à son tour des sanctions à l'encontre de plusieurs personnalités européennes, parmi lesquelles des parlementaires et des universitaires. Ces mesures "ne changeront rien à la détermination de l'UE à défendre les droits humains", a martelé ce lundi le chef de diplomatie de l'UE, Josep Borrell.

La Chine accuse pour sa part les personnalités européennes visées par ses sanctions "de porter gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la Chine et de propager des mensonges et de la désinformation". Quatre fondations européennes sont également concernées, dont l'Alliance des démocraties, une institution danoise dirigée par l'ancien secrétaire général de l'Otan Anders Fogh Rasmussen. Les Européens et leurs familles seront interdits de séjour en Chine, à Hong Kong ainsi qu'à Macao.

Très engagé dans la défense de la cause des Ouïghours, l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann (Renew-libéral) s'est dit pour sa part flatté par la décision des autorités chinoise. "J’apprends que je suis visé par les sanctions chinoises, banni du territoire chinois (ainsi que toute ma famille !) et interdit de tout contact avec les institutions officielles et entreprises chinoises pour ma défense du peuple Ouïghour : c’est ma légion d’honneur", a-t-il ironisé sur Twitter.