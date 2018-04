Peter Madsen condamné à la prison à vie pour le meurtre de Kim Wall dans le sous-marin Nautilus

Malgré la bataille d'experts, le manque de preuves matérielles irréfutables et l'état de décomposition avancée du corps de Kim Wall qui n'a pas permis de déterminer les causes de sa mort, la juge professionnelle et les deux jurés siégeant ont suivi le réquisitoire du parquet, estimant que les éléments à charge pesant contre l'accusé suffisaient à établir sa culpabilité. "Le tribunal retient que le corps de la victime portait des signes de traumatisme survenu de son vivant, et des blessures infligées à l'instant de sa mort ou peu de temps après", a motivé la juge. De multiples blessures - 14 - avaient été identifiées dans et autour des parties génitales de la jeune femme.





Décrit notamment par les experts psychiatres comme un "pervers polymorphe" présentant des "traits psychopathiques", l'homme "dangereux", connu au Danemark comme le créateur loufoque de fusées et de submersibles, pourrait récidiver, avait prévenu le ministère public. Le tribunal l'a suivi et a également retenu la préméditation, Peter Madsen ayant réuni dans son sous-marin des outils qui n'ont ordinairement rien y à faire, comme une scie à bois, un tournevis affûté de 50 cm, des sangles de valise dont les dessins correspondent aux marques sur les bras de la victime.