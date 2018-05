Pétrole au Texas : le nouvel âge d'or

Les États-Unis vont-ils devenir le premier producteur de pétrole ? C'est en tout cas ce que prédisent les observateurs, dès cette année 2018. Les nouvelles techniques d'extraction ont relancé l'exploitation du plus grand gisement d'or noir du pays. Ainsi, l'Amérique détrônerait la Russie, notamment grâce à la région du Texas. La ville de Midland par exemple en a été totalement transformée.



