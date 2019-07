"Peut-elle nous dire ce qu'elle a vraiment ?" L'état de santé de Merkel inquiète outre-Rhin

Le quotidien Die Welt pense que la chancelière pourrait minimiser la gravité de ses crises, dans le but de ne pas "montrer de signe de faiblesse en public", notamment à ses partenaires de négociation, les chefs d'Etat des pays de l'Union européenne, le président américain Donald Trump ou encore son homologue russe Vladimir Poutine. Il souligne également que plusieurs de ses prédécesseurs avaient "délibérément gardé le silence sur leurs maladies graves".





Le Der Tagespiegel parle lui d'une chancelière "tremblante et sous observation" et met l'accent sur l'agenda hyper-chargé, Merkel ayant pas moins de trois rendez-vous publics prévus ce vendredi. Sans oublier la cérémonie du 14 juillet, ce dimanche, à laquelle elle assistera au côté du président français Emmanuel Macron. Nul doute que tous les regards seront braqués sur la chancelière allemande.