Pharmaceutique, transport aérien, automobile : les premiers grands perdants de la crise du coronavirus

Les compagnies aériennes sont en première ligne. Pour Air France, les effets de la crise se sont ainsi immédiatement faits ressentir, rapporte une note interne révélée par Les Echos . Conséquences de la propagation du virus : gels immédiat des embauches, plus de voyage, plus de réception, plus de recours à des consultants, campagne de promotion suspendues ou reportées...

De nombreux secteurs de l'industrie sont également touchés, comme Danone, qui réalise 10% de son chiffre d’affaires en Chine, son deuxième marché à l'international. Le groupe enregistre ainsi une perte sèche de 100 millions d'euros sur les ventes du premier trimestre, qui ne s'est pas encore achevé.

Bruno Lemaire, ministre de l‘Economie et des finance, résume ainsi la situation : les chaînes d’approvisionnement sont "tout simplement coupées". "Beaucoup de ports chinois ne tournent pas ou sont au ralenti", précise-t-il. De la même manière, les chaînes d'assemblages de téléphone sont rompues, et certains fournisseurs ne sont plus capables de fournir leurs produits. Et, lorsqu’ils le sont, loi de l'offre et de la demande oblige, les prix augmentent considérablement. Apple estime que sa production va chuter de 10%.