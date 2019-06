Phénomènes extrêmes aux Etats-Unis : un dérèglement climatique ?

Aux Etats-Unis, toutes les saisons sont marquées par des faits climatiques dangereux. Les spécialistes du climat américains sont persuadés que les phénomènes extrêmes observés ces dernières années sont dus au dérèglement climatique. Ces catastrophes s'expliquent notamment parce que le "jet stream", qui regroupe les vents qui soufflent horizontalement d'Ouest en Est, se met à onduler et laisse passer l'hiver et le froid polaire.



