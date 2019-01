Philippines : au moins 18 morts dans un attentat contre une église de Jolo

Des photos diffusées par la police régionale montrent des débris éparpillés près de l'entrée de l'église et un camion militaire endommagé. Cinq soldats et 12 civils ont été tués dans ce double attentat qui a également fait 57 blessés, a déclaré l'officier. "C'est probablement un acte terroriste. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix", a-t-il ajouté. Le chef de la police nationale a de son côté fait état de 19 morts et 48 blessés.





"Nous utiliserons toute la force légale pour amener devant la justice les auteurs de cet incident", a déclaré dans un communiqué le ministre de la Défense Delfin Lorenzana. L'armée a annoncé avoir acheminé par hélicoptère certains blessés vers la ville voisine de Zamboanga.





La province de Sulu, à laquelle appartient Jolo, bastion d'Abou Sayyaf, a gobalement voté contre la création de la nouvelle région . Abou Sayyaf, qui s'est spécialisé dans les enlèvements crapuleux, est aussi accusé d'avoir organisé les pires attentats perpétrés dans l'archipel, en particulier celui contre un ferry qui avait fait plus de 100 morts en 2004. Abou Sayyaf est une ramification extrémiste de l'insurrection séparatiste musulmane. Il a été créé dans les années 1990 grâce aux financements d'un membre de la famille du chef d'Al-Qaïda Oussama ben Laden.