Philippines : au moins 200 morts après le passage de la tempête tropicale meurtrière

La tempête tropicale meurtrière qui a soufflé sur les Philippines s'est dirigée en mer de Chine. Son passage a laissé le sud du pays dévasté. Le bilan fait état de plus de 200 morts, d'une centaine de disparus et des dizaines de milliers de personnes déplacées. Les rafales de plus de 100 km/h ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Certaines localités ont quasiment été rayées de la carte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.