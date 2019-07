Philippines : huit morts dans les îles suite à deux violents séismes

Deux séismes successifs et trois répliques ont frappé les îles du nord des Philippines cette nuit, terrifiant les habitants surpris dans leur sommeil. Au matin du samedi 27 juillet, plusieurs dizaines blessées se sont déclarées aux autorités et huit personnes ont été retrouvées décédées.





Les séismes ont eu lieu à 4h et 6h du matin dans la province de Batanes, un groupe de petites îles au large de Luzon, la plus grande île de l'archipel. Les deux séismes avaient des magnitudes de 5,4 et 5,9 selon l'institut américain de géophysique USGS. Ils n'ont pas donné lieu à une alerte au tsunami mais au moins trois répliques leur ont succédé, rendant l'épisode particulièrement violent.