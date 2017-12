Philippines : le bilan de la tempête Tembin s'élève à 240 morts

Après le passage de la violente tempête Tembin, le bilan s'est alourdi à 240 morts aux Philippines. Près de 50 000 personnes ont également été évacuées en raison des inondations. De nombreux disparus et d'importantes destructions sont à déplorer, notamment dans le sud de l'île. Le typhon menace désormais le Vietnam, où un million de personnes doivent être déplacées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2017 présenté par Julien Arnaud, sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.