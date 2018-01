Philippines : le volcan Mayon pourrait entrer en éruption

Situé dans la province d'Albay, Mayon est le volcan le plus actif des Philippines. Il est en activité depuis deux semaines. Le 22 janvier 2018, Mayon a projeté de la lave surchauffée plongeant la région dans l'obscurité. Des milliers de personnes ont été évacuées en raison d'une menace d'éruption imminente.



