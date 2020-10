Philippines : un million de personnes évacuées à l'approche du typhon Goni

Les vents pourraient atteindre les 205 km/h et les vagues 3 mètres sur les côtes. A l'approche du typhon Goni, le plus puissant de cette année, près d'un million d'habitants ont été évacués samedi aux Philippines, dans la région de Bicol, qui comprend la partie méridionale de l'île de Luzon et l'île de Catanduanes. Il devrait atteindre dimanche matin l'île de Catanduanes avant de traverser l'île principale du pays, Luzon, ont prévenu les services météorologiques.

"Nous nous attendons à des ondes de tempête, et nous surveillons les volcans Mayon et Taal pour d'éventuelles coulées de boue volcanique", a déclaré à la télévision ABS-CBN Mark Timbal, porte-parole de l'agence chargée de la réponse aux catastrophes naturelles. "Les vents violents et les pluies diluviennes" attendus pourraient provoquer inondations et glissements de terrain en masse dans cette région de 20 millions d'habitants, ont prévenu les services météorologiques.