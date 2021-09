EN IMAGES - Canaries : le volcan Cumbre Vieja entre en éruption, des milliers de personnes évacuées

Les habitants et vacanciers ont été priés de rester à l'écart. Le volcan Cumbre Vieja à La Palma, l'une des îles Canaries espagnoles, est entré en éruption dimanche 19 septembre autour de 15 heures. Selon l'Institut de volcanologie (Involcan) de l'archipel, un épais panache de fumée est apparu dans l'après-midi, avant les premières coulées de lave. Les images impressionnantes montraient des jets de lave montant à plusieurs dizaines de mètres de haut. La température enregistrée montait à près de 1075°C selon une équipe de vulcanologues présents sur place.

Plusieurs tremblements de terre avaient été ressenties au cours du week-end, certains culminant autour de 4 sur l'échelle de Richter. En tout, sur les neuf derniers jours, plus de 25 000 secousses de plus ou moins ressenties par les habitants ont été détectées autour du mont Cumbre Vieja. Des millions de mètres cubes de magma s'étaient déplacés à l'intérieur du volcan, tandis que le sol s'était élevé de plus de 10 centimètres dans la zone du volcan en raison de la montée du magma. L'île avait été placée en état d'alerte au regard de cette activité sismique intense et propice à une éruption, la première du Cumbre Vieja depuis 1971.