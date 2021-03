PHOTOS - A New York, les restaurants et les bars retrouvent leurs clients

Comme si de rien n'était. Ou presque. A l'heure où plusieurs pays comme la France se remettent sous cloche, New York, rouvre ses bars et ses restaurants. La "ville qui ne dort jamais" retrouve son surnom, même si certaines restrictions demeurent dans les établissements.

Les bars, restaurants et cinémas accueillent depuis le 19 février du public à l'intérieur, avec une jauge limitée à 25%. Elle est passée à 50% ce vendredi, et le respect des mesures sanitaires est maintenu. Le couvre-feu débute, lui, à 23h. Les règles vont peu à peu s'alléger : lundi, les 500 lycées de la ville vont rouvrir, les élèves étant en enseignement à distance depuis un an.

Le retour à la normale va se poursuivre au fil des semaines, avec plusieurs mesures levées. Ainsi, le 1er avril, terminée la quarantaine imposée aux voyageurs venus des Etats non limitrophes de New York. La mesure avait été imposée en juin 2020 par le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo.

Pour les new yorkais, ce retour à la normale signe la fin d'un long tunnel. New York est en effet la ville des Etats-Unis la plus endeuillée par le coronavirus, avec 30.258 morts depuis un an.