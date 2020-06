PHOTOS - En Tunisie, Tataouine en proie à de violents heurts sur fond de crise sociale

C'est un vent de contestation qui ne faiblit pas. Des heurts ont repris lundi 22 juin entre forces de l'ordre et manifestants à Tataouine, dans le sud de la Tunisie, en proie depuis un mois à des troubles sociaux sur fond de chômage et de marginalisation de cette région. La police a procédé à d'intenses tirs de gaz lacrymogène pour disperser dans la matinée des centaines de manifestants dans le centre de cette ville, située à 500 km au sud de Tunis, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dénonçant un recours à la force "excessif et injustifié" contre les manifestants, la puissante centrale syndicale UGTT a appelé à une grève générale lundi à Tataouine. Les commerces étaient ouverts, mais les services publics et institutions étatiques sont restés fermés, en réponse à cet appel adressé à toute la population, selon les correspondants de l'AFP sur place.

Face à des promesses "non tenues" par l'État, les protestations ont repris depuis quelques semaines dans cette zone marginalisée. Des manifestants ont érigé des tentes et bloqué la route aux camions appartenant à des sociétés d'exploitation de gaz et de pétrole implantées sur le site d'El Kamour, à 160 kilomètres plus loin, en plein désert tunisien.