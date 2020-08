PHOTOS - La Californie plongée dans la désolation après l'incendie de dizaines de milliers d'hectares

Près de 240.000 personnes évacuées, une vingtaine de foyers actifs et plus de 135.000 hectares partis en fumée : la situation est toujours critique, ce lundi soir, en Californie. Les incendies ne cessent de ravager la région, laquelle se prépare au pire. De nouveaux orages sont en effet attendus, synonyme de nouveaux départs de feu.

Une vingtaine de foyers majeurs étaient encore en activité ce dimanche, dont le LNU Lightning Complex et le SCU Lightning Complex, respectivement au nord et au sud-est de San Francisco. Le LNU a déjà traversé plus de 138.000 hectares, ce qui en fait le deuxième incendie le plus important en périmètre de l'histoire de la Californie, derrière le Mendocino Complex, et ses 185.000 hectares partis en fumée en juillet 2018.