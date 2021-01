EN IMAGES - Investiture de Joe Biden : 13 photos pour l'Histoire

Image symbolique pour la "réconciliation" et le "rassemblement" qu'il entend incarner, Joe Biden, lui, a assisté en début de matinée à une messe à la cathédrale Saint-Matthieu de Washington accompagné des chefs démocrates et républicains du Congrès.

La star de la pop Lady Gaga a entonné l'hymne national, vêtue d'une robe rouge et noir bouffante et arborant une grande broche dorée représentant la colombe de la paix. Puis Jennifer Lopez a chanté This land is your land ("Ce pays est ton pays").