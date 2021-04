PHOTOS - Les images de désolation après les inondations meurtrières en Indonésie

Plus de 110 personnes tuées et des dizaines d'autres toujours portées disparues : le bilan est lourd, ce lundi, en Indonésie et au Timor oriental. En cause, des inondations et des glissements de terrain, qui ont dévasté de nombreux hameaux. Et ont poussé des milliers de personnes à rechercher un abri dans des centres d'accueil.