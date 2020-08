PHOTOS - La Californie ravagée par les incendies

Deux incendies se sont déclarés dans deux forêts californiennes depuis le 13 août. Le "Ranch Fire" a déjà ravagé plus de 1000 hectares dans la Los Angeles National Forest, au dessus de la ville d'Azusa, à une quarantaine de kilomètres à l'est de la Cité des Anges. Le "Lake Fire", survenu au même moment à côté du Lac Hughes - à 100km au nord de L.A - a brûlé à ce stade plus de 6000 hectares de la Los Padres National Forest.

Plus de 300 pompiers ont été mobilisés, appuyés par des hélicoptères et des avions pour lutter contre les flammes. Ce samedi 15 août, ce sont plus de 6.000 hectares de la Los Padres national forest qui sont parties en cendres, et l'incendie est circonscrit à seulement "12%" selon les pompiers du L.A. County Fire Department.

A ce stade, aucune victime humaine n'est à déplorer.