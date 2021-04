PHOTOS - Un yacht géant de 94 m se faufile dans les canaux de Rotterdam

Le "Project 817" est l'un des plus grands yachts construit dans le monde en 2021. Guidé par des remorqueurs, il a passé les canaux sous les yeux étonnés de la foule, qui se demandait "pourquoi quelqu'un ferait-il une croisière ici ?", précise Oossanen. Quatre à six bâteaux par an sont transférés le long de cette route avant des essais en mer, généralement à Amsterdam. Mais peu sont aussi gros que le projet 817, et les manœuvres sont complexes et longues.