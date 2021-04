PHOTOS – L’Inde mise à genoux par l'épidémie de Covid-19

L’OMS a parlé lundi d’une situation "plus que déchirante". En Inde, l’épidémie de coronavirus, hors de contrôle, continue de faire des ravages. Épicentre de la pandémie depuis plusieurs jours avec un variant "indien" encore mal identifié, le pays le plus peuplé de la planète après la Chine (près d’1,4 milliard d’habitants) enregistre quotidiennement ou presque de nouveaux records. Derniers en date lundi, avec un record mondial de 352.991 nouvelles contaminations et un record national de 2.812 décès.

Derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique, l’Inde est aujourd’hui le quatrième pays le plus endeuillé au monde, avec plus de 192.000 morts. Mais le bilan officiel pourrait bien être en deçà du compte. De nombreux crématoriums et cimetières affirment que les chiffres des décès dus au virus sont loin de correspondre à la réalité, compte tenu de l'afflux de corps qu'ils voient défiler.