La star de l'opéra Plácido Domingo soupçonné de harcèlement sexuel

Sa voix est l'une des plus grandes du XXe siècle. Âgé de 78 ans, Plácido Domingo se refusait, il y a peu, à envisager la retraite. Mais son dernier tour de chant pourrait arriver plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. Huit chanteuses et une danseuse l'accusent d'avoir usé de son influence pour tenter d'obtenir des faveurs sexuelles. Des faits qui remonteraient pour certains à plus de 30 ans.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.