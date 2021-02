Plage, mojito.. et vaccin : les nouvelles destinations des touristes du Covid

LE VOYAGE, C'EST LA SANTÉ - Sur fond de pénurie de vaccins, certains touristes n'hésitent pas à effectuer de longs trajets pour bénéficier du précieux produit. Des pays - comme Cuba - jouent même la carte du "tourisme vaccinal" pour attirer une nouvelle clientèle.

Se procurer un vaccin contre le Covid-19 coûte que coûte. Quitte à faire des centaines de kilomètres en avion. Ces dernières semaines, ils sont des milliers à s'être déplacés loin de chez eux pour mettre la main sur le précieux médicament. Essentiellement aux États-Unis, mais aussi à Cuba ou aux Émirats-Unis... des États où les règles sont moins drastiques.

Destination privilégiée de ces "touristes vaccinaux" : la Floride. Et pour cause, l'État a proposé le vaccin gratuitement, sans restriction, si ce n'est avoir plus de 65 ans. Les Américains disposant d'une résidence secondaire dans la région sont nombreux à s'être déplacés, mais aussi des Canadiens, des Brésiliens ou des Argentins, comme l'a montré la chaîne locale NBC South Florida. "Des amis m'ont raconté s'être retrouvés dans la file d'attente avec des Vénézuéliens", a raconté au Guardian le Dr Jay Wolfson, professeur de santé publique à l'université de Floride du Sud.

Le New Jersey voit affluer les New-Yorkais

Ayant découvert le pot aux roses, les autorités ont rectifié le tir fin janvier. Pour obtenir la précieuse dose, il faut justifier d’aux moins trois mois de présence annuelle en Floride pour s’inscrire dans un centre. Malgré cette nouvelle règle, 50.000 personnes n'habitant pas dans l'Etat ont pu être vaccinés, selon le Guardian. La Floride n'est pas un cas isolé aux États-Unis, où chaque État est souverain pour définir ses publics prioritaires. Le New Jersey, lui, voit ainsi affluer des habitants de New York. "La mère de mon fiancé a une pression artérielle élevée et a fait des recherches dans plusieurs États où elle pourrait être éligible au vaccin et le New Jersey fait l'affaire", a ainsi raconté une New-Yorkaise au Guardian. Autre exemple : les fumeurs, qui font partie des personnes éligibles dans cet État.

A Cuba, plage, mer des Caraïbes, mojitos et... vaccin

La quête du graal médical dépasse les frontières américaines. Au Royaume-Uni, les membres du Knightsbridge Circle – un club très sélect dont l'adhésion annuel coûte environ 28.000 euros – peuvent séjourner aux Emirats arabes unis pour bénéficier du Sinopharm. Ce vaccin chinois est en effet proposé de le 31 janvier dans ce pays du Golfe. "Knightsbridge Circle a pu s'associer avec les Emirats pour booster le tourisme dans la région", a déclaré au Guardian le porte-parole du club, ajoutant que "pour ces touristes (ndlr : de plus de 65 ans), le vaccin Sinopharm est offert." L'absence de vols entre les deux pays n'est, elle, pas un problème, cette poignée de clients voyageant en jet privé.

Le tourisme, c'est également l'argument mis en avant par Cuba. L'île a diffusé ces derniers jours un spot publicitaire invitant les étrangers à venir séjourner sur place en mars prochain, afin de profiter des plages… et du Soberana 2, l'un des quatre vaccins en phase de tests au sein de la population. Cuba veut lancer sa campagne de vaccination au premier semestre, espérant produire 100 millions de doses de Soberana 2 dès 2021, pour fournir aussi d'autres pays comme l'Iran et le Venezuela. Mais aussi relancer son tourisme, au point mort depuis des mois. "Plage, mer des Caraïbes, mojitos et vaccin, en un seul et même endroit", vante ainsi le spot diffusé. Lequel en rajoute une couche : "Et vous, qu’en pensez-vous ? Iriez-vous à Cuba pour vous faire vacciner ?"