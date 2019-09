Plainte de Greta Thunberg : pourquoi la Chine ou les Etats-Unis, parmi les plus gros pollueurs mondiaux, ne sont pas visés ?

URGENCE CLIMATIQUE - Seize jeunes, dont Greta Thunberg, ont annoncé lundi 24 septembre, une nouvelle offensive, sur le terrain juridique cette fois. Ils ont présenté une plainte officielle historique au Comité des droits de l'enfant des Nations unies pour protester contre le manque d'action des gouvernements face à la crise climatique, estimant que leurs "droits sont violés et reniés".

Toujours selon l'organisation, la plainte "a pour objectif de motiver l'action urgente nécessaire pour lutter contre le réchauffement au niveau mondial et atténuer les effets de la crise climatique". Aussi, "ils exhortent l'organisme indépendant à ordonner aux États membres de prendre des mesures pour protéger les enfants des effets dévastateurs du changement climatique". Cette plainte vise notamment l'Argentine, le Brésil, la Turquie mais aussi l'Allemagne et la France.

Le combat pour l'urgence climatique emmené par Greta Thunberg et Alexandria Villasenor n'est pas prêt de s'arrêter. Ce lundi 24 septembre à New York, seize jeunes ont annoncé déposer plainte au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, estimant que "l'échec des Etats membres à faire face à la crise climatique constitue une violation des droits de l'enfant", indique l'Unicef.

Concrètement, cette plainte inédite déposée par 16 jeunes, âgés de 8 à 17 ans et venus de 12 pays, a été établie avec l'aide du cabinet international d'avocats Hausfeld et la bénédiction de l'Unicef. Pourtant, les pays les plus polluants que sont la Chine et les Etats-Unis, parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde, ne sont pas visés par cette plainte... Pourquoi ?

"Les cinq pays visés par la plainte font partie de ces 44, figurent parmi les grands pollueurs de la planète, et sont influents au sein du club des pays riches du G20. Ce qui leur a valu d'être épinglés, plutôt que les Etats-Unis, la Chine ou l'Inde, plus gros émetteurs au monde, qui eux n'ont pas ratifié ce protocole, indique Michael Hausfeld. "De vieux pays industriels comme la France et l'Allemagne sont responsables d'une large part historique des émissions, même si aujourd'hui ils ne sont pas les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre", a justifié le cabinet Hausfeld.