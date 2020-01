Le "plan de paix" de Trump pour le Proche-Orient divise la communauté internationale

Cette "vision" doit permettre de faire "un grand pas vers la paix". Et pourtant, elle semble d'ores et déjà susciter des querelles. Présenté ce mardi 28 janvier à la Maison Blanche, le plan de "paix" au Proche-Orient présenté par Donald Trump fait quelques satisfaits parmi ses alliés. Mais il est surtout accueilli avec beaucoup de prudence à travers le monde.

Ce qui est certain, c’est que l'invité d'honneur est satisfait. Tout sourire aux côtés de son "ami", "Bibi" – comme le surnomme Donald Trump – a salué "une journée historique". A la Maison Blanche, le Premier ministre israélien a d'abord tenu à vanter son allié pour son plan et son soutien à Israël, disant que le magnat de l'immobilier était le "plus grand ami" qu'Israël n’ait jamais eu à Washington. C'est donc avec un enthousiasme à peine dissimulé qu'il a lancé : "Monsieur le Président, votre accord du siècle est la chance du siècle."

L'Egypte voisine a, de son côté, adopté une position prudente, se contentant d'appeler Israéliens et Palestiniens à un examen "attentif" et "approfondi de la vision américaine". Dans un communiqué, le Caire invite à "ouvrir des voies de dialogue, sous les auspices des Etats-Unis". Précaution qu'on retrouve – comme souvent dans ce dossier – du côté européen. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, Josep Borrell, s'est contenté d'indiquer que l'instance allait "étudier et évaluer les propositions avancées", tout en réaffirmant son engagement "ferme" en faveur d'"une solution négociée et viable à deux Etats".