Paix au Proche-Orient : regards croisés de deux géopolitologues sur le "plan Trump"

Aux côtés de Benyamin Nétanyahou à la Maison Blanche, Donald Trump a dévoilé mardi 28 janvier son plan pour parvenir à la paix israélo-palestinienne. Un plan de 80 pages, fruit de trois ans de discussions, s’inscrit officiellement dans la solution à deux Etats soutenue par l’ONU. Le Quai d’Orsay a de son côté "salué les efforts du président Trump" tout en rappelant la nécessité d’une solution conforme au droit international. Frédéric Encel, géopolitologue du Moyen-Orient, et Pascal Boniface, spécialiste des relations internationales et auteur de "50 idées reçues sur l’état du monde", ont répondu à nos questions quant aux conséquences de ce plan dans la région.

Pascal Boniface : Est-ce qu’Israël va pouvoir le mettre en œuvre ? Oui, puisque la force est avec eux et que cela correspond à la situation sur le terrain. En réalité, Israël contrôle une grande partie de la Cisjordanie, directement Jérusalem-Est. Par rapport à la vie quotidienne des Palestiniens, ce plan ne changera pas grand-chose. Est-ce qu’il est réalisable en tant que "plan de paix" ? Non. C’est un plan d’occupation, ce n’est pas un plan de paix. La paix ne peut pas survenir puisque elle est faite aux conditions des Israéliens. C’est un plan qui correspond à la situation actuelle d’occupation mais ne peut pas être qualifié de plan de paix.

Pascal Boniface : C’est un triomphe pour Nétanyahou dans la mesure où il a obtenu du président américain ce qu’aucun premier ministre israélien n’avait obtenu avant lui. Il peut aller voir ses électeurs, à un moment où il est en très grande difficulté, pour dire qu’il a obtenu l’annexion du Jourdain ainsi que la reconnaissance de Jérusalem-Est. Il a un bilan dont personne ne pouvait se prévaloir avant lui. Pour tous les partisans d’une solution non négociée, désormais majoritaires en Israël, Nétanyahou a gagné. Trump, lui, essaie de satisfaire les chrétiens-évangélistes qui le soutiennent et surtout de faire diversion par rapport à son procès en impeachment. Son objectif est aussi de pouvoir dire qu’une fois encore, les Palestiniens refusent la paix.

Frédéric Encel : Le timing est vraiment lié aux campagnes électorales respectives. Sur le plan international, le conflit israélo-palestinien est devenu un simple contentieux et il n’y a absolument aucune urgence à le régler. L’opportunité américaine est surtout interne, car le président américain est en campagne électorale. Un tel plan n’est pas fait pour convaincre la communauté juive américaine de voter pour lui, de toute façon acquise au vote démocrate, mais plutôt les évangélistes, qui sont plus de 80 millions et qui sont très favorables aux revendications nationalistes et religieuses israéliennes. Quant au gouvernement israélien, Nétanyahou a absolument intérêt, à quelques semaines d’un nouveau scrutin crucial dans lequel il ne part pas favori, de démontrer qu’il a réussi à convaincre un président américain de proposer un plan aussi favorable.

LCI : Que peuvent-faire les Palestiniens ?

Frédéric Encel : Ils ont le choix de rejeter ce plan mais ont-ils le choix d’empêcher Israël de procéder malgré tout à la partie israélienne de l’application du plan ? Non, le rapport de force n’est absolument pas favorable aux Palestiniens. Leur marge de manœuvre est à peu près nulle. La Ligue Arabe ne représente plus que son secrétaire général et le monde arabe sur le plan géopolitique est tout à fait effondré, divisé. L’Iran ne peut pas du tout peser sur la décision, la Russie entretient de très bons rapports avec Israël bien qu’étant partenaire de l’Iran (l’un n’empêche pas l’autre).

Le président américain dit à mots couverts aux Palestiniens 'vous avez perdu, acceptez ça, ce sera déjà bien'. On peut considérer que c’est insuffisant mais on ne peut pas négliger le fait que si les Palestiniens refusent une nouvelle fois un plan, qui est bien plus favorable que celui proposé par Ehud Barak (ancien premier ministre israélien, ndlr) en 2000, ils risquent dans vingt ans de devoir accepter un plan moins favorable encore.

Pascal Boniface : Ils n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans la mesure où la force n’est pas avec eux. Les Palestiniens subissent la situation et n’ont pas beaucoup d’appuis internationaux : les pays arabes ne protestent pas, les pays européens sont également très discrets et ce n’est pas la Russie et la Chine qui vont s’emparer du sujet. La situation sur le terrain est entièrement favorable à Israël. Et ce plan est le dernier clou dans la solution des deux Etats. Nétanyahou va triompher et je ne vois pas comment un futur premier ministre israélien pourra faire des concessions sur ce qui vient d’être obtenu sur Jérusalem, sur les frontières, sur l’annexion du Jourdain. On peut dire que la solution des deux Etats est définitivement morte et enterrée.