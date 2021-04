Plaqué au sol par des policiers, un homme meurt dans les mêmes circonstances que George Floyd aux États-Unis

Aux États-Unis, l'histoire semble bégayer. La police d'une ville de Californie a rendu publique mardi soir une vidéo montrant des agents plaquant au sol un homme durant plus de cinq minutes. Une intervention qui se conclut tragiquement par la mort de l'interpellé. Les circonstances du décès le 19 avril de Mario Gonzalez, 26 ans, à Alameda près de San Francisco, rappellent celles de George Floyd l'an dernier à Minneapolis, asphyxié par la pression du genou du policier Derek Chauvin sur son cou. Mardi 20 avril, ce dernier a été reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain et connaîtra sa peine le 16 juin.

La vidéo, tournée par la caméra-piéton d'un des fonctionnaires de police, montre les agents tenter de menotter Mario Gonzalez dans un jardin public, après que l'homme obèse et apparemment confus ne leur a pas tendu ses papiers d'identité.

Les policiers, qui avaient été prévenus de la présence d’un homme probablement ivre, le plaquent alors au sol pour le maîtriser. Ils lui demandent à plusieurs reprises son nom complet et sa date de naissance. "Je pense que tu as juste trop bu aujourd’hui, non ? Tout simplement.", dit l'un d'eux. Plus tard, il ajoute : "Mario, arrête de nous résister."