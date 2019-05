Plein-emploi aux Etats-Unis : les raisons du miracle

Donald Trump s'est présenté, le 6 mai sur Tweeter, comme l'auteur "des deux premières années de président les plus réussies de l'histoire." Les chiffres semblent lui donner raison : le taux de chômage aux États-Unis est tombé à 3,6%. Peut-on néanmoins parler d'un effet "Trump" sur l'emploi ? Si on se réfère aux chiffres publiés par le Bureau des statistiques sur l'emploi des Etats-Unis, la courbe du chômage descend continuellement depuis le pic des 10% de chômeurs atteint en 2009, au plus fort de la crise économique. Cette diminution s'effectue donc à la même vitesse depuis que Donald Trump est à la Maison Blanche.





Toutefois, Donald Trump semble réussir ses prédictions en matière de création d'emplois. En deux ans et quatre mois de mandat, 5,6 millions d'emplois net ont été créés, soit déjà la moitié du bilan de Barack Obama après 8 années de mandat. Si on se concentre uniquement sur le second mandat de Barack Obama - afin d’exclure la crise économique de 2009 et ses conséquences, Donald Trump joue armes égales avec son prédécesseur et une création nette de jobs de 2,5 millions par an en moyenne. Les deux présidents font largement mieux que George W. Bush avec une moyenne de 266.000 d'emplois nets créés en deux mandats.